UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède

OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède

OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
avenue de la vallée heureuse
Adresse
Mas del Ca
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Sorède

OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026

avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 13:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Démarrage de la saison 2026 !
Visites commentées du site du 1 juillet au 31 août du mardi au vendredi de 10h à 13h.
Venez découvrir l’histoire du four, faites connaissances avec le Padre Himalaya et expérimentez sur de nombreuses maquettes !
  .

avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 45 29 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 season is kicking off!
Guided tours of the site are available from July 1 through August 31, Tuesday through Friday, from 10 a.m. to 1 p.m.
Come discover the history of the kiln, meet Padre Himalaya, and try your hand at the many hands-on models!

L’événement OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 Sorède a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Sorède (Pyrénées-Orientales)