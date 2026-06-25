OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède
OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède mercredi 1 juillet 2026.
Sorède
OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026
avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Démarrage de la saison 2026 !
Visites commentées du site du 1 juillet au 31 août du mardi au vendredi de 10h à 13h.
Venez découvrir l’histoire du four, faites connaissances avec le Padre Himalaya et expérimentez sur de nombreuses maquettes !
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avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 45 29 19
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English :
The 2026 season is kicking off!
Guided tours of the site are available from July 1 through August 31, Tuesday through Friday, from 10 a.m. to 1 p.m.
Come discover the history of the kiln, meet Padre Himalaya, and try your hand at the many hands-on models!
L’événement OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 Sorède a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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