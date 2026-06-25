OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 avenue de la vallée heureuse Sorède mercredi 1 juillet 2026.

Sorède

OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026

avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Démarrage de la saison 2026 !

Visites commentées du site du 1 juillet au 31 août du mardi au vendredi de 10h à 13h.

Venez découvrir l’histoire du four, faites connaissances avec le Padre Himalaya et expérimentez sur de nombreuses maquettes !

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avenue de la vallée heureuse Mas del Ca Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 45 29 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2026 season is kicking off!

Guided tours of the site are available from July 1 through August 31, Tuesday through Friday, from 10 a.m. to 1 p.m.

Come discover the history of the kiln, meet Padre Himalaya, and try your hand at the many hands-on models!

L’événement OUVERTURE DU FOUR SOLAIRE AU GRAND PUBLIC SAISON 2026 Sorède a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE