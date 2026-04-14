Ouverture du jardin « le Parc fleuri », Le Parc fleuri, Marson

Ouverture du jardin « le Parc fleuri » 6 et 7 juin Le Parc fleuri Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez passer un agréable moment dans notre jardin pour flâner et pique-niquer, si vous le souhaitez.

Une lithothérapeute sera présente, mais aussi, une pâtissière qui vous régalera avec ses gâteaux au miel de ses ruches. Le dimanche, profitez d’un temps musical, guitare, voix…

Le Parc fleuri 16 rue de la hocardière 51240 Marson Marson 51240 Marne Grand Est 33 6 70 30 86 02 Au sein d’un ancien parc à mouton, c’est un jardin riche de roses, clématites, vivaces, arbres … Parking

Venez passer un agréable moment dans notre jardin pour flâner et pique-niquer, si vous le souhaitez.

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