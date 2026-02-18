Rendez vous aux jardins Le Parc Fleuri Marson

Rendez vous aux jardins Le Parc Fleuri

Jardin Le Parc Fleuri Marson Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Tout public

Jardin de 7500 m2 de terre calcaire où la promenade serpente entre massifs de vivaces, clématites, rosiers, pivoines.

Ouverture sur rendez-vous en mai, juin et septembre. .

Jardin Le Parc Fleuri Marson 51240 Marne Grand Est corinne.scrap@gmail.com

