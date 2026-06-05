Ouverture du moulin Débat SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Ouverture du moulin Débat SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Ouverture du moulin Débat
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Visite libre du moulin Débat du XVIIème siècle avec explications pour comprendre son histoire et son fonctionnement.
Accès libre. Inscription à la Maison du Patrimoine ou à l’Office de tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
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English :
Free tour of the 17th-century Débat mill, with explanations of its history and operation.
L’événement Ouverture du moulin Débat Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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