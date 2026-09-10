Ouverture et visite libre du Musée Parmentier, Musée Parmentier, Montdidier
samedi 19 septembre 2026 · Musée Parmentier · Montdidier
Informations pratiques
Ouverture et visite libre du Musée Parmentier 19 et 20 septembre Musée Parmentier Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du Musée Parmentier !
Tout nouveau à Montdidier, le MUPAR – Musée Parmentier ouvre ses portes le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Installé dans l’ancien centre des impôts du Prieuré, le musée est consacré à l’illustre figure locale, Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813), et à l’histoire de Montdidier.
Ce lieu accueille tout au long de l’année des expositions thématiques, des artistes, des conférences et des spectacles.
Le bistrot et la boutique, ouverts aux horaires du musée, permettent de découvrir la vue panoramique depuis la verrière.
Plus d’informations : 03 23 36 48 40
Musée Parmentier rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France
Visite libre du Musée Parmentier !
©Musée Parmentier
À voir aussi à Montdidier (Somme)
- Lumières Cachées, Grand Roye Tourisme, Montdidier 19 septembre 2026
- Animations au Musée Parmentier – Lumières Cachées, Musée Parmentier, Montdidier 19 septembre 2026