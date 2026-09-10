Ouverture et visite libre du Musée Parmentier, Musée Parmentier, Montdidier

Informations pratiques

Ouverture et visite libre du Musée Parmentier 19 et 20 septembre Musée Parmentier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Musée Parmentier !

Tout nouveau à Montdidier, le MUPAR – Musée Parmentier ouvre ses portes le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine. Installé dans l’ancien centre des impôts du Prieuré, le musée est consacré à l’illustre figure locale, Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813), et à l’histoire de Montdidier.

Ce lieu accueille tout au long de l’année des expositions thématiques, des artistes, des conférences et des spectacles.

Le bistrot et la boutique, ouverts aux horaires du musée, permettent de découvrir la vue panoramique depuis la verrière.

Plus d’informations : 03 23 36 48 40

Musée Parmentier rue du collège, Montdidier Montdidier 80500 Somme Hauts-de-France

Visite libre du Musée Parmentier !

©Musée Parmentier