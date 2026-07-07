Ouverture été Piscine de Corbeilles Corbeilles
mardi 7 juillet 2026 · Corbeilles
Informations pratiques
Corbeilles
Ouverture été Piscine de Corbeilles
Corbeilles Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Ouverture été Piscine de Corbeilles
Venez vous rafraîchir et passer de bons moments à la piscine de Corbeilles qui ouvre tout l’été. La structure gonflable sera évidemment là pour divertir les plus jeunes. Bonnes vacances ! 3 .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98
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English :
Opening %E9t%E9 Corbeilles Swimming Pool
L’événement Ouverture été Piscine de Corbeilles Corbeilles a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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