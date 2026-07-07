Informations pratiques

Corbeilles

Ouverture été Piscine de Corbeilles

Corbeilles Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Ouverture été Piscine de Corbeilles

Venez vous rafraîchir et passer de bons moments à la piscine de Corbeilles qui ouvre tout l’été. La structure gonflable sera évidemment là pour divertir les plus jeunes. Bonnes vacances ! 3 .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98

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English :

Opening %E9t%E9 Corbeilles Swimming Pool

L’événement Ouverture été Piscine de Corbeilles Corbeilles a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS