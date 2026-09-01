Ouverture exceptionnelle de l’Eglise du vieux-bourg de Saint-Sulpices-Des-Landes Journées Européennes du Patrimoine Église du Vieux Bourg Vallons-de-l’Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Église du Vieux Bourg · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Ouverture exceptionnelle de l’Eglise du vieux-bourg de Saint-Sulpices-Des-Landes Journées Européennes du Patrimoine
Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Rare témoin d’une époque qui fut prospère sur notre territoire, elle est aujourd’hui classée monument historique pour son riche décor peint datant du Moyen Âge. Ces peintures murales illustrent les croyances et la liturgie au XVe siècle.
Cet édifice fragile a été sauvegardé grâce à l’action du Département de Loire-Atlantique qui en est propriétaire depuis 1979.
Visites libres de 14h à 18h15
Visites guidées à 14h, 15h30 et 17h
Durée 1h15
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Église du Vieux Bourg D878 Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 28 20 20 chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Ouverture exceptionnelle de l’Eglise du vieux-bourg de Saint-Sulpices-Des-Landes Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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