Ouverture exceptionnelle des fouilles archéologiques d’Abilly menées par le SADIL et l’Inrap, Chantier de fouilles du Sadil et de l’Inrap, Abilly

Ouverture exceptionnelle des fouilles archéologiques d’Abilly menées par le SADIL et l’Inrap Samedi 13 juin, 09h00, 14h00 Chantier de fouilles du Sadil et de l’Inrap Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

La fouille archéologique d’Abilly est menée par le Sadil (service archéologique d’Indre-et-Loire) en partenarait avec l’Inrap. Ces fouilles ont lieu en amont de l’installation d’un parc agrivoltaïque.

Le site se trouve dans le contexte des ateliers de taille du silex de la région du Grand-Pressigny, dans une des zones les plus dense en sites de la fin du Néolithique.

Venez visiter ce site du Néolithique en cours de fouille, exceptionnellement ouvert et découvrir les fosses d’extraction du silex du Turonien supérieur ainsi que les amas de débitage.

Chantier de fouilles du Sadil et de l’Inrap La Pièce des Roches Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

JEA

© Inrap