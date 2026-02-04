Fête de la confiture

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La fête se situe sur un site agréable en partie ombragé. Vous trouverez sur place nos chers brocanteurs, de la confection de confiture, de la confiserie, des chichis crêpe glace etc…

Restauration et buvette sur place.

Parking et entrée gratuite.

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 69 46 12 Cafa37160@gmail.com

English :

The festival takes place on a pleasant, partly shaded site. You will find on the spot our dear brocanteurs, jam making, confectionery, chichis crêpe glace etc….

Catering and refreshments on site.

Parking and free admission.

