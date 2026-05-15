Abilly

Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre.

Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre. .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com

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English :

Opening of the Abilly Archéolab with free tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire