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Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly

Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly

Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly samedi 19 septembre 2026.

Ville : 37160 Abilly

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Abilly

Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre.
Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre.   .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48  patrimoinevivant.pvct@gmail.com

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English :

Opening of the Abilly Archéolab with free tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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