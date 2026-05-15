Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly
Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly samedi 19 septembre 2026.
Abilly
Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle
Abilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre.
Ouverture de l’Archéolab d’Abilly avec visite libre. .
Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com
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English :
Opening of the Abilly Archéolab with free tour.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle Abilly a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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