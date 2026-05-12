Feu d’artifice Abilly
Feu d’artifice Abilly vendredi 28 août 2026.
Abilly
Feu d’artifice
Abilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Pique-nique sorti du sac, food-truck, concert, feu d’artifice.
Pique-nique sorti du sac, food-truck, concert, feu d’artifice. .
Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr
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English :
Packed picnic, food-truck, concert, fireworks.
L’événement Feu d’artifice Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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