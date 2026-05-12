Abilly

Feu d’artifice

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pique-nique sorti du sac, food-truck, concert, feu d’artifice.

Pique-nique sorti du sac, food-truck, concert, feu d’artifice. .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Packed picnic, food-truck, concert, fireworks.

L’événement Feu d’artifice Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire