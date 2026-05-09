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Rassemblement de véhicules 2 roues Abilly

Rassemblement de véhicules 2 roues Abilly samedi 12 septembre 2026.

Ville : 37160 Abilly

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Abilly

Rassemblement de véhicules 2 roues

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 

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English :

L’événement Rassemblement de véhicules 2 roues Abilly a été mis à jour le 2026-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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