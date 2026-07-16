Archéolab – musée de site archéologique, Archéolab, Abilly

Informations pratiques

Archéolab – musée de site archéologique 19 et 20 septembre Archéolab Indre-et-Loire

Prévoir une protection contre la pluie selon les conditions météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrir les traces des premières occupations, il y a plus de 50 000 ans, jusqu’aux périodes historiques.

Ce musée de site présente le travail archéologique qui a été mené sur plus de 10 ans, depuis les premières découvertes jusqu’à la publication des résultats.

Les visites permettent d’observer les vestiges mis au jour par les archéologues, de découvrir les méthodes d’études des vestiges, et de comprendre les hypothèses de restitution du passé.

Une reconstitution au sol d’un habitat-atelier du Néolithique final est proposée.

Des panneaux ponctuent la déambulation sur le site, mais les membres de l’association qui seront présents proposeront également des visites commentées.

Le public est sensibilisé à la conservation et à la protection des sites archéologiques.

Archéolab Le Petit-Paulmy 37160 Abilly Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 91 07 48 http://prehisto-news.blogspot.com/ L’ Archéolab est un musée de site archéologique qui présente la fouille archéologique (techniques et méthodes) et les analyses en laboratoire (résultats et interprétation). Une reconstitution au sol d’un habitat-atelier du Néolithique final y est aussi proposée. Pendant les visites guidées par des archéologues, le public est sensibilisé à la conservation et à la protection des sites archéologiques.

Associés à cette visite, des ateliers pédagogiques permettent d’aborder le thème de la vie quotidienne des hommes du Paléolithique et du Néolithique.

De la fouille archéologique aux hypothèses de reconstitution.

©Jean-Claude Marquet