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Fête de la Zarbi’cyclette Abilly

Fête de la Zarbi’cyclette Abilly

Fête de la Zarbi’cyclette Abilly samedi 26 septembre 2026.

Ville : 37160 Abilly

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Abilly

Fête de la Zarbi’cyclette

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Parcours sur la voie verte, concours de vélos déguisés, restauration sur place, animations.Familles
Parcours sur la voie verte, concours de vélos déguisés, restauration sur place, animations.   .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01  accueil@mairie-abilly.fr

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English :

Greenway course, fancy dress bike contest, on-site catering, entertainment.

L’événement Fête de la Zarbi’cyclette Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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