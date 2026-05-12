Fête de la Zarbi’cyclette Abilly
Fête de la Zarbi’cyclette Abilly samedi 26 septembre 2026.
Abilly
Fête de la Zarbi’cyclette
Abilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Parcours sur la voie verte, concours de vélos déguisés, restauration sur place, animations.Familles
Parcours sur la voie verte, concours de vélos déguisés, restauration sur place, animations. .
Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 accueil@mairie-abilly.fr
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English :
Greenway course, fancy dress bike contest, on-site catering, entertainment.
L’événement Fête de la Zarbi’cyclette Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire