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Fête de la Moisson Abilly

Fête de la Moisson Abilly dimanche 2 août 2026.

Ville : 37160 Abilly

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Abilly

Fête de la Moisson

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place.
Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place.   .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01  cafa37160@gmail.com

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English :

Ploughing competition, old-fashioned threshing demonstration, farm vehicle exhibition, lunch and dinner on site.

L’événement Fête de la Moisson Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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