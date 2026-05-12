Abilly

Fête de la Moisson

Abilly Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place.

Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place. .

Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 cafa37160@gmail.com

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English :

Ploughing competition, old-fashioned threshing demonstration, farm vehicle exhibition, lunch and dinner on site.

L’événement Fête de la Moisson Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire