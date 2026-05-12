Fête de la Moisson Abilly
Fête de la Moisson Abilly dimanche 2 août 2026.
Abilly
Fête de la Moisson
Abilly Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place.
Concours de labours, démonstration de battage à l’ancienne, exposition de véhicules agricoles, repas midi et soir sur place. .
Abilly 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 78 01 cafa37160@gmail.com
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English :
Ploughing competition, old-fashioned threshing demonstration, farm vehicle exhibition, lunch and dinner on site.
L’événement Fête de la Moisson Abilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire