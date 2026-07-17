Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la cour d’appel de Colmar le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h, Cour d’appel de Colmar, Colmar

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la cour d’appel de Colmar le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h Dimanche 20 septembre, 10h00 Cour d’appel de Colmar Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture du bâtiment de la cour d’appel de Colmar à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026. Exposition d’objets remarquables, visite avec audio guide en QR code et échanges avec des personnels de la juridiction.

Cour d’appel de Colmar 9 avenue Poincaré 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cours-appel.justice.fr/colmar Cour d’appel construite durant l’annexion allemande (1871-1918), bâtiment remarquable d’architecture wilhelmienne de style éclectique. Accès PMR à la salle des pas perdus

Ouverture du bâtiment de la cour d’appel de Colmar à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026. Exposition d’objets remarquables, visite avec audio guide en QR code et échanges avec des…

©Cour d’appel de Colmar