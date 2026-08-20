Ouverture exceptionnelle du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne, Aubière

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Puy-de-Dôme

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le chêne et le vin

Ils hébergent le vin depuis plus de deux mille ans sans attirer l’attention. Barriques, tonneaux, fûts renferment pourtant des informations passionnantes sur la nature complexe du vin et l’évolution du goût des consommateurs, d’où l’importance de bien choisir le bois qui constituera les tonneaux. Venez découvrir comment les chênes, plusieurs fois centenaires, sont cultivés puis transformés en fûts de grande tradition ; comment l’espèce et l’origine géographique influencent la nature et l’intensité des arômes et révèlent la qualité organoleptique des vins.

Le musée de la vigne et du vin sera ouvert exceptionnellement ouvert le samedi & le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-vigne-et-du-vin-de-basse-auvergne/ Imaginé lors d’une semaine culturelle sur les métiers de la vigne et du vin en 1985 et ouvert depuis 1995, il témoigne de la tradition et du renouveau viticole : – la Cave à Madame : un diaporama, une reconstitution du cycle végétatif, un atelier de tonnelier et les différentes étapes de la vinification vous inviteront à découvrir les savoir-faire et les objets caractéristiques du 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle . – un conservatoire des cépages, espace de plein air, bordant le stationnement du musée, invite à parcourir librement les cépages plantés anciens et ceux offerts par les villes jumelées : Grevenmacher (Luxembourg) et Sperlonga (Italie). On retrouve également trois cépages autorisés en Côtes d’Auvergne : le Chardonnay en blanc, le Pinot Noir et le Gamay en rouge. Ce sont pas moins de 21 cépages qui témoignent du patrimoine viticole. A proximité : – bus T2C – Ligne 3 – arrêt Casati – parking du Musée gratuit

Le chêne et le vin

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