Ouverture exceptionnelle et animations dans le Parc du Château de Bignicourt, Château de Bignicourt-sur-Saulx, Bignicourt-sur-Saulx

Ouverture exceptionnelle et animations dans le Parc du Château de Bignicourt Samedi 6 juin, 10h00 Château de Bignicourt-sur-Saulx Marne

Prévoir des chaussures adaptées au terrain.

Certaines animations ainsi que des produits mis en vente seront payants ; les fonds collectés seront intégralement reversés à l’Association des Amis du Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Château de Bignicourt proposera un programme d’activités le samedi.

Des visites du parc seront organisées, afin de permettre aux visiteurs de découvrir le domaine et son environnement naturel. Des activités seront également proposées pour les enfants et les adultes.

Le planning détaillé des animations et des visites sera publié prochainement sur le compte Instagram du Château de Bignicourt.

Château de Bignicourt-sur-Saulx Château de, 2 Gr Grande Rue, 51340 Bignicourt-sur-Saulx Bignicourt-sur-Saulx 51340 Marne Grand Est +32493831040 https://www.instagram.com/chateau_de_bignicourt?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw== Le château de Bignicourt sur Saulx, d’architecture néo-classique, a été construit dans l’esprit des villas vénitiennes d’Andrea Palladio. Ce château est entouré d’un parc de 13 ha, en partie restauré, avec jardin potager à la Française, forêt, prairie, étang. Refuge de la LPO, ce parc respecte l’environnement : pas de chasse, pas de pesticide, nichoirs pour différentes sortes d’oiseaux.

Le parc est ouvert toute l’année en visite libre. A compter de juin, des panneaux seront installés à plusieurs endroits pour expliquer la restauration du château et du parc. Réservation obligatoire via notre Google Form, accessible depuis notre compte Instagram : @chateau_de_bignicourt

Accès en voiture – parking sur place.

Accès PMR.

Toilettes disponibles sur le site.

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Château de Bignicourt proposera un programme d’activités le samedi.

©DianeChaliac