Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Bignicourt sur Saulx Château de Bignicourt-sur-Saulx Bignicourt-sur-Saulx
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Bignicourt sur Saulx Château de Bignicourt-sur-Saulx Bignicourt-sur-Saulx samedi 6 juin 2026.
Bignicourt-sur-Saulx
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Bignicourt sur Saulx
Château de Bignicourt-sur-Saulx 2 Grande Rue Bignicourt-sur-Saulx Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Ouverture exceptionnelle et animations dans le parc du Château de Bignicourt-sur-Saulx le samedi 6 juin 2026
Des visites du parc seront organisées pour permettre aux visiteurs de découvrir le domaine et son environnement naturel. Des activités seront proposées pour les enfants et pour les adultes.
Planning des animations et visites sera publié prochainement sur le compte Instagram du Château de Bignicourt.
Informations utiles
Prévoir des chaussures adaptées au terrain.
Certaines animations et produits mis en vente seront payants ; les fonds collectés seront intégralement reversés à l’Association des Amis du Château. .
Château de Bignicourt-sur-Saulx 2 Grande Rue Bignicourt-sur-Saulx 51340 Marne Grand Est
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English : Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Bignicourt sur Saulx
L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Bignicourt sur Saulx Bignicourt-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne