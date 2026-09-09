Ouverture gratuite du musée Zadkine, Musée Ossip Zadkine, Les Arques

Informations pratiques

Ouverture gratuite du musée Zadkine 19 et 20 septembre Musée Ossip Zadkine Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez d’une visite libre et gratuite de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Découvrez également l’exposition « L’Envol de Valentine Prax, l’intimité d’une vie de peintre ».

Musée Ossip Zadkine Le bourg, 46250 Les Arques Les Arques 46250 Lot Occitanie 05 82 11 04 66 http://musees.lot.fr Ossip Zadkine (Vitebsk, Russie 1890 – Paris 1967), l’un des artistes les plus puissants de sa génération, membre de l’école de Paris, s’installe aux Arques avec son épouse Valentine Prax, également artiste, en 1934. Amoureux de la terre et des arbres, il y sculptera les œuvres qui comptent parmi les plus importantes de sa création et dont le musée présente de prestigieux exemples (dépôt permanent, collection Musée Zadkine/Paris, MNAM centre Georges Pompidou).

Visite libre et gratuite de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot