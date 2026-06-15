Saint-Folquin

Ouverture Huilerie

11 Digue du Canal de Calais Saint-Folquin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Agriculteur et producteur de colza, Hugues et Liliane HOCHART transforment une partie de leur récolte en huile vierge 1ère pression à froid pour l’assaisonnement et la cuisson.

C’est une huile riche en Oméga 3 et 6 et l’une des plus pauvre en acide gras saturé qui de ce fait aide à lutter contre le cholestérol. Elle est conditionnée en bouteille de 25 et 50 cl, disponibles en épiceries et supermarchés de la région.

Point de vente ouvert chaque deuxième samedi du mois de 9h à 18h non-stop .

11 Digue du Canal de Calais Saint-Folquin 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 51 10 hochart.hugues@free.fr

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English :

L’événement Ouverture Huilerie Saint-Folquin a été mis à jour le 2026-06-15 par CPETI Région Audruicq