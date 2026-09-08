Ouverture publique Libre Usine (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

VISITE ET PRÉSENTATIONRemains est une expérience sensorielle et immersive où le public se laisse porter par ses sensations. Tout se déplace, tout se dissipe : eau sombre, reliefs, nappes de lumière, fumée, poussière, odeurs et vibrations sonores constituent un environnement en mouvement. La scène devient un écosystème instable, un espace à traverser.À quelques mois de la présentation du spectacle au LU, Éric Arnal-Burtschy, en résidence à la Libre Usine, nous invite à découvrir le dispositif artistique à l’occasion d’une visite et d’une présentation.CRÉATION au Lieu Unique, le vendredi 5 février 2027, à 14 h 30 et à 17 h.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



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