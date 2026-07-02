Ouverture Saison culturelle 2026 rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Ouverture Saison culturelle 2026

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Présentation des spectacles de la saison culturelle 2026-2027.

Suivie du spectacle CHANSON D’OCCASION

Chanson d’occasion, un trio incontournable, redonne vie aux classiques de la chanson populaire avec une touche enjouée et unique. Jean, François et Manolo, experts en reprises créatives, réinventent ces morceaux intemporels en les habillant de jazz manouche et d’electro swing.

Forts de plus de 600 spectacles, ils continuent de captiver le public avec leur nouveau spectacle Jazz will survive .

Ce groupe talentueux s’emploie à moderniser vos chansons préférées, alliant humour et virtuosité. Préparez-vous à danser et à chanter avec eux, car leur objectif est clair faire en sorte que le jazz survive !



Découvrir Chanson d’occasion

Soirée gratuite sur billetterie

Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans les bureaux de l’Office de Tourisme

Tout public

Placement libre .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture Saison culturelle 2026 Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44