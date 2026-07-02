Ouverture Saison culturelle 2026 rue des sports Mesquer
vendredi 18 septembre 2026 · rue des sports · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Ouverture Saison culturelle 2026
rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Présentation des spectacles de la saison culturelle 2026-2027.
Suivie du spectacle CHANSON D’OCCASION
Chanson d’occasion, un trio incontournable, redonne vie aux classiques de la chanson populaire avec une touche enjouée et unique. Jean, François et Manolo, experts en reprises créatives, réinventent ces morceaux intemporels en les habillant de jazz manouche et d’electro swing.
Forts de plus de 600 spectacles, ils continuent de captiver le public avec leur nouveau spectacle Jazz will survive .
Ce groupe talentueux s’emploie à moderniser vos chansons préférées, alliant humour et virtuosité. Préparez-vous à danser et à chanter avec eux, car leur objectif est clair faire en sorte que le jazz survive !
Découvrir Chanson d’occasion
Soirée gratuite sur billetterie
Billetterie
Mairie
Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr
Dans les bureaux de l’Office de Tourisme
Tout public
Placement libre .
rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Ouverture Saison culturelle 2026 Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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