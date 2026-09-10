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Ouvrages anciens autour de la marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Phénix · Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Phénix
Adresse
10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz
Ville
57070 Metz
Département
Moselle
Tarif
Entrée libre, dans la limite des capacités d'accueil.

Ouvrages anciens autour de la marbrure Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque du Phénix Moselle

Entrée libre, dans la limite des capacités d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une mini exposition présente des ouvrages anciens en lien avec la marbrure, conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques du livre.

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est
Une mini exposition présente des ouvrages anciens en lien avec la marbrure, conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques…

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