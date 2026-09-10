Ouvrages anciens autour de la marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz

Informations pratiques

Ouvrages anciens autour de la marbrure Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque du Phénix Moselle

Entrée libre, dans la limite des capacités d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une mini exposition présente des ouvrages anciens en lien avec la marbrure, conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques du livre.

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est

Une mini exposition présente des ouvrages anciens en lien avec la marbrure, conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz, en écho aux ateliers de découverte des techniques…