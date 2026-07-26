OVO LE CIRQUE DU SOLEIL Pérols

Informations pratiques

Pérols

OVO LE CIRQUE DU SOLEIL

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 33.4 – 33.4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-12

Véritable phénomène mondial, OVO a déjà conquis plus de 7 millions de spectateurs à travers 40 pays. Il revient aujourd’hui dans une version entièrement repensée, avec de nouveaux numéros époustouflants, des costumes inédits, une scénographie renouvelée et une bande sonore réinventée

La production grandiose du Cirque du Soleil, OVO arrive en tournée en France, une expérience scénique inédite à voir absolument. Revu et enrichi, ce spectacle débordant de couleurs, d’énergie et d’acrobaties vertigineuses transporte le public de tous âges dans un univers féerique où les insectes bondissent, virevoltent et s’élèvent dans les airs, dans une célébration éclatante de la vie et de la vitalité.

Véritable phénomène mondial, OVO a déjà conquis plus de 7 millions de spectateurs à travers 40 pays. Il revient aujourd’hui dans une version entièrement repensée, avec de nouveaux numéros époustouflants, des costumes inédits, une scénographie renouvelée et une bande sonore réinventée — donnant vie à cette fascinante colonie d’insectes comme jamais auparavant. L’un des spectacles les plus emblématiques du Cirque du Soleil, désormais plus immersif, dynamique et saisissant que jamais.

Dans OVO, un insecte maladroit et excentrique rencontre une magnifique coccinelle dans un quartier animé, et c’est le coup de foudre. Leur romance envoûtante se déroule au cœur d’un écosystème vibrant, révélant un monde rempli d’énergie et de vie.

OVO sera présenté à la Sud de France Arena de Montpellier du 12 au 15 Novembre 2026!

Jeudi 12/11/2026 à 20H

Vendredi 13/11/2026 à 20H

Samedi 14/11/2026 à 16H et 20H

Dimanche 15/11/2026 à 13H

Infos PMR

Réservations PMR & PSH –> en ligne sur le site de la Sud de France Arena .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

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English : OVO LE CIRQUE DU SOLEIL

A true global phenomenon, OVO has already captivated more than 7 million spectators across 40 countries. It returns today in a completely reimagined version, featuring breathtaking new acts, brand-new costumes, a revamped set design, and a reimagined soundtrack.

L’événement OVO LE CIRQUE DU SOLEIL Pérols a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER