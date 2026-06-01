OWNI | LES PIANOS ÉGARÉS, Autre lieu, Genève

OWNI | LES PIANOS ÉGARÉS Samedi 20 juin, 19h00 Autre lieu

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Dans le cadre des Pianos Égarés

Un concert acoustique d’artistes locaux mettant en scène un piano à queue itinérant dans un lieu insolite tenu secret jusqu’à la dernière minute : telle est la promesse des Pianos Égarés.

OWNI · POP

Révéléex par le programme Radar (RTS) avec sa chanson Le Soleil (Version Piano), Owni s’impose comme une des figures émergentes de la scène musicale francophone. L’auteurice-compositeurice-interprète suisse de 23 ans mélange chanson française mélancolique et Pop douce. Inspiréex par les identités et les liens sociaux, iel pose sur le monde un regard queer et poétique. Avec sa plume et sa douceur, iel se fait guerrièrex de lumière et essaie de créer un endroit où tout le monde peut se retrouver et rêver. Aux côtés de sa pianiste, iel plongera le public dans un univers touchant apportant force et réconfort. Son premier EP « Prisme », sorti début 2026, est disponible partout.

Rendez-vous Place de l’Octroi à 19:00 précises, puis départ vers le lieu du concert tenu secret.

En partenariat avec la Ville de Carouge et les Pianos Égarés.

Fest. Voix De Fête

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.carouge.ch/agenda/fete-de-la-musique-2026 »}, {« link »: « https://www.pianos-egares.ch/ »}]

Un concert acoustique d’artistes locaux mettant en scène un piano à queue itinérant dans un lieu insolite tenu secret jusqu’à la dernière minute : telle est la promesse des Pianos Égarés.

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