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P CARMONA REND HOMMAGE A D BALAVOINE AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres

P CARMONA REND HOMMAGE A D BALAVOINE AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres

P CARMONA REND HOMMAGE A D BALAVOINE AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS Hyeres vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS

Adresse : 1 avenue Ambroise Thomas

Ville : 83400 Hyeres

Département : 83

Début : 2026-10-23

Fin : 2026-10-23

Heure de début : 20:30

P CARMONA REND HOMMAGE A D BALAVOINE Début : 2026-10-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM DU CASINO DES PALMIERS 1 avenue Ambroise Thomas 83400 Hyeres 83

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