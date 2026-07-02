Pachamama, Maison des Arts du Grütli, Genève
dimanche 15 novembre 2026 · Maison des Arts du Grütli · Genève
Informations pratiques
Pachamama Dimanche 15 novembre, 10h30 Maison des Arts du Grütli
Cet évènement sera mis en vente par FILMAR à l’automne 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:50:00+01:00
Fin : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:50:00+01:00
Au cœur de la cordillère des Andes, Pachamama nous entraîne dans le voyage initiatique de Tepulpaï et Naïra, deux enfants déterminés à retrouver un trésor sacré volé à leur village. Réalisé par Juan Antin, ce récit mêle aventure et transmission, interrogeant avec finesse le lien entre les êtres humains et la nature, incarnée par la Pachamama, figure protectrice de la Terre.
Maison des Arts du Grütli Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/billetterie-et-tarifs/ »}]
Animated film by Juan Antin
dr
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre de Bisha, la chèvre bleue, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève 2 juillet 2026
- Festival Les Arts de rue, Place de Graveson, Genève 2 juillet 2026
- Urban Training, Mairie de Lancy, Genève 2 juillet 2026
- Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève 2 juillet 2026
- Eté au jardin Portraits croisés une comédie VUSICALE, Temple de Plan-les-Ouates, Genève 2 juillet 2026