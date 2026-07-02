Pachamama, Maison des Arts du Grütli, Genève

Informations pratiques

Pachamama Dimanche 15 novembre, 10h30 Maison des Arts du Grütli

Cet évènement sera mis en vente par FILMAR à l’automne 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:50:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:30:00+01:00 – 2026-11-15T11:50:00+01:00

Au cœur de la cordillère des Andes, Pachamama nous entraîne dans le voyage initiatique de Tepulpaï et Naïra, deux enfants déterminés à retrouver un trésor sacré volé à leur village. Réalisé par Juan Antin, ce récit mêle aventure et transmission, interrogeant avec finesse le lien entre les êtres humains et la nature, incarnée par la Pachamama, figure protectrice de la Terre.

Maison des Arts du Grütli Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/billetterie-et-tarifs/ »}]

Animated film by Juan Antin

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