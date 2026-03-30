Packrafting dans les rapides des gorges du Lot

9 route des Espitaliers Le Viala Banassac Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

sortie de 4h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

De saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.

Sortie à la 1/2 journée ou à la journée.

Equipement à prévoir

maillot de bain

sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )

pull et pantalon en polaire

chaussures de sport fermées qui seront mouillée

tenue de rechange

serviette

bouteille d’eau (1L par personne)

pique-nique si sortie à la journée

Âge minimum 14 ans

Niveau de difficulté sportif

Savoir nager 25 m et s’immerger, absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées

Nombre minimum de participants 3 personnes

Nombre maximum de participants 4 personnes

Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau

Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com

Paiement par Wero ou espèces

D’autres sorties sont également proposées en avril, au départ de La Canourgue et Banassac-Canilhac rando aquatique dans les canaux souterrains de La Canourgue (4 et 5 avril) et train et packrafting sur les Rivières Colagne et Lot (9 et 16 avril). 50 .

9 route des Espitaliers Le Viala Banassac Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com

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English :

From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.

L’événement Packrafting dans les rapides des gorges du Lot Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)