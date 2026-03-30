Packrafting dans les rapides des gorges du Lot Banassac-Canilhac
Packrafting dans les rapides des gorges du Lot Banassac-Canilhac jeudi 9 avril 2026.
Packrafting dans les rapides des gorges du Lot
9 route des Espitaliers Le Viala Banassac Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
sortie de 4h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16
De saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.
Sortie à la 1/2 journée ou à la journée.
Equipement à prévoir
maillot de bain
sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )
pull et pantalon en polaire
chaussures de sport fermées qui seront mouillée
tenue de rechange
serviette
bouteille d’eau (1L par personne)
pique-nique si sortie à la journée
Âge minimum 14 ans
Niveau de difficulté sportif
Savoir nager 25 m et s’immerger, absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées
Nombre minimum de participants 3 personnes
Nombre maximum de participants 4 personnes
Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau
Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com
Paiement par Wero ou espèces
D’autres sorties sont également proposées en avril, au départ de La Canourgue et Banassac-Canilhac rando aquatique dans les canaux souterrains de La Canourgue (4 et 5 avril) et train et packrafting sur les Rivières Colagne et Lot (9 et 16 avril). 50 .
9 route des Espitaliers Le Viala Banassac Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.
L’événement Packrafting dans les rapides des gorges du Lot Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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