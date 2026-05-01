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Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax

Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax

Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax samedi 30 mai 2026.

Adresse : Bords de l'Adour

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Dax

Paddle & Co démonstration stand up Paddle

Bords de l’Adour Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Démonstrations de Stand Up Paddle sur l’Adour à Dax.   .

Bords de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Paddle & Co démonstration stand up Paddle

L’événement Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax

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