Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax
Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax samedi 30 mai 2026.
Dax
Paddle & Co démonstration stand up Paddle
Bords de l’Adour Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Démonstrations de Stand Up Paddle sur l’Adour à Dax. .
Bords de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Paddle & Co démonstration stand up Paddle
L’événement Paddle & Co démonstration stand up Paddle Dax a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grand Dax
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