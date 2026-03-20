PADRE GUILHERME pour la première fois à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 –

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

DJ et prêtre catholique, Padre Guilherme s’est imposé comme l’un des projets les plus singuliers de la scène électronique actuelle. Son approche unique crée un dialogue inédit entre la puissance hypnotique de la techno et la profondeur contemplative de la musique sacrée. Chaque set est pensé comme un voyage immersif, entre énergie collective du dancefloor et dimension introspective.Révélé au grand public lors de sa performance historique devant plus d’1,5 million de personnes aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne en 2023, il a depuis été invité sur les scènes les plus prestigieuses, de Afterlife à Hï Ibiza à Zamna Festival au Chili. Côté production, il développe cette vision hybride à travers des titres remarqués comme The Church Bells ou Citadel, où nappes techno et références sacrées se répondent avec intensité.Pour cette première nantaise, il sera accompagné en Room 1 par Dan Bono, Quentin Schneider et Luka B2B Mykana. La Room 2 accueillera Lucas Wallace B2B Edwartz Dawa ainsi que Tony Moya B2B DJ Mass, pour une nuit placée sous le signe de la rencontre entre spiritualité, émotion et culture club.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/padre-guilherme-pour-la-premiere-fois-a-nantes



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