Paëlla & Feu d’artifice Voulême
Paëlla & Feu d’artifice Voulême lundi 13 juillet 2026.
Voulême
Paëlla & Feu d’artifice
Aire de loisirs Voulême Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée Paëlla animée par Calypso suivi du feu d’artifice. .
Aire de loisirs Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 55 60 26
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English : Paëlla & Feu d’artifice
L’événement Paëlla & Feu d’artifice Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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