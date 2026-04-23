Voulême

Paëlla & Feu d’artifice

Aire de loisirs Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Paëlla animée par Calypso suivi du feu d’artifice. .

Aire de loisirs Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 55 60 26

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English : Paëlla & Feu d’artifice

L’événement Paëlla & Feu d’artifice Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou