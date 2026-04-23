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Paëlla & Feu d’artifice Voulême

Paëlla & Feu d’artifice Voulême lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 86400 Voulême

Département : Vienne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Voulême

Paëlla & Feu d’artifice

Aire de loisirs Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée Paëlla animée par Calypso suivi du feu d’artifice.   .

Aire de loisirs Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 55 60 26 

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English : Paëlla & Feu d’artifice

L’événement Paëlla & Feu d’artifice Voulême a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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