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Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole

dimanche 19 juillet 2026 · Laguiole

Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif

Laguiole

Paëlla géante au restaurant l’Aubrac !

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez déguster une paella géante au sein du restaurant l’Aubrac à l’occasion de la finale du mondial ! Sur place ou à emporter. Préparé par cheff Cédric.
Réservation au 05 65 44 32 13   .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 32 13 

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English :

Come enjoy a giant paella at L’Aubrac restaurant to celebrate the World Cup final! Eat in or take out. Prepared by Chef Cédric.

L’événement Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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