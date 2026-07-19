Informations pratiques

Laguiole

Paëlla géante au restaurant l’Aubrac !

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez déguster une paella géante au sein du restaurant l’Aubrac à l’occasion de la finale du mondial ! Sur place ou à emporter. Préparé par cheff Cédric.

Réservation au 05 65 44 32 13 .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 32 13

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English :

Come enjoy a giant paella at L’Aubrac restaurant to celebrate the World Cup final! Eat in or take out. Prepared by Chef Cédric.

L’événement Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)