Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole
dimanche 19 juillet 2026 · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
Paëlla géante au restaurant l’Aubrac !
Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez déguster une paella géante au sein du restaurant l’Aubrac à l’occasion de la finale du mondial ! Sur place ou à emporter. Préparé par cheff Cédric.
Réservation au 05 65 44 32 13 .
Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 32 13
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English :
Come enjoy a giant paella at L’Aubrac restaurant to celebrate the World Cup final! Eat in or take out. Prepared by Chef Cédric.
L’événement Paëlla géante au restaurant l’Aubrac ! Laguiole a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)