UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montembœuf

PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises Montembœuf

mardi 4 août 2026 · Montembœuf

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
4 impasse de beauregard
Ville
16310 Montembœuf
Département
Charente
Tarif

Montembœuf

PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises

4 impasse de beauregard Montembœuf Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Réservation obligatoire
Prévoir des chaussures fermées, déconseillée aux personnes à mobilité réduite,
  .

4 impasse de beauregard Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations required
Please wear closed-toe shoes; not recommended for people with limited mobility,

L’événement PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises Montembœuf a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Montembœuf (Charente)