PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises Montembœuf
mardi 4 août 2026 · Montembœuf
Informations pratiques
Montembœuf
PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises
4 impasse de beauregard Montembœuf Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Réservation obligatoire
Prévoir des chaussures fermées, déconseillée aux personnes à mobilité réduite,
.
4 impasse de beauregard Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Reservations required
Please wear closed-toe shoes; not recommended for people with limited mobility,
L’événement PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises Montembœuf a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine
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