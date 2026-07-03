Informations pratiques

Montembœuf

PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises

4 impasse de beauregard Montembœuf Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Réservation obligatoire

Prévoir des chaussures fermées, déconseillée aux personnes à mobilité réduite,

.

4 impasse de beauregard Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Reservations required

Please wear closed-toe shoes; not recommended for people with limited mobility,

L’événement PAH Visite d’entreprise, Les Pépinières Charentaises Montembœuf a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine