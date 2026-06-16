Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m Montembœuf
Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m Montembœuf jeudi 16 juillet 2026.
Montembœuf
Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m
Montembœuf Charente
Tarif : 380 – 380 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Stage immersif et participatif pour apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m de diamètre. Découvrez la géométrie, fabriquez les éléments, participez au montage de la structure et à la pose des habillages.
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Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
An immersive, hands-on workshop to learn how to build a wooden geode with a diameter of 6.50 m. Discover the geometry, craft the components, help assemble the structure, and install the cladding.
L’événement Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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