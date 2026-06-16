Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m Montembœuf jeudi 16 juillet 2026.

Montembœuf

Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m

Montembœuf Charente

Tarif : 380 – 380 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Stage immersif et participatif pour apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m de diamètre. Découvrez la géométrie, fabriquez les éléments, participez au montage de la structure et à la pose des habillages.

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Montembœuf 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

An immersive, hands-on workshop to learn how to build a wooden geode with a diameter of 6.50 m. Discover the geometry, craft the components, help assemble the structure, and install the cladding.

L’événement Apprendre à construire un géodôme en bois de 6,50 m Montembœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine