Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol

Paimpol Mai à vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Stade kerraoul Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la fête du sport à Paimpol le 17 Mai 2026, nous organisons une rando Mai à vélo de 25 km, accessible à tous enfants et adultes. Pose ravitaillement offert.Rdv 9h45 stade kerraoul , départ 10h. Vae accepté

Stade kerraoul 22500 paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ecpp22@hotmail.com »}]

Fête du sport et Mai à vélo