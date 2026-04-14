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Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol

Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol

Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Stade kerraoul

Adresse : 22500 paimpol

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Paimpol Mai à vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Stade kerraoul Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la fête du sport à Paimpol le 17 Mai 2026, nous organisons une rando Mai à vélo de 25 km, accessible à tous enfants et adultes. Pose ravitaillement offert.Rdv 9h45 stade kerraoul , départ 10h. Vae accepté

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Fête du sport et Mai à vélo

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