Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol
Paimpol Mai à vélo, Stade kerraoul, Paimpol dimanche 17 mai 2026.
Paimpol Mai à vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Stade kerraoul Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T12:00:00+02:00
Dans le cadre de la fête du sport à Paimpol le 17 Mai 2026, nous organisons une rando Mai à vélo de 25 km, accessible à tous enfants et adultes. Pose ravitaillement offert.Rdv 9h45 stade kerraoul , départ 10h. Vae accepté
Stade kerraoul 22500 paimpol Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ecpp22@hotmail.com »}]
Fête du sport et Mai à vélo
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