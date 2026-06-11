Pain et fromage Espace François Mitterrand Azur

Azur

Pain et fromage

Espace François Mitterrand 72 Rue Jules Ferry Azur Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14 19:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Un moment de partage, une tradition républicaine

Un moment de partage, une tradition républicaine .

Espace François Mitterrand 72 Rue Jules Ferry Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 06

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English : Pain et fromage

A time for sharing, a Republican tradition

L’événement Pain et fromage Azur a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS