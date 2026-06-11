Azur

Sardinade

49 Route du Pesquite Azur Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta

Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta .

49 Route du Pesquite Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 06

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English : Sardinade

Featuring the folk group Lous Cadetouns and the Yo Soy la Fiesta stage

L’événement Sardinade Azur a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS