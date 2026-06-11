Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sardinade Azur

Sardinade Azur

Sardinade Azur samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 49 Route du Pesquite

Ville : 40140 Azur

Département : Landes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Azur

Sardinade

49 Route du Pesquite Azur Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta
Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta   .

49 Route du Pesquite Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sardinade

Featuring the folk group Lous Cadetouns and the Yo Soy la Fiesta stage

L’événement Sardinade Azur a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS

À voir aussi à Azur (Landes)