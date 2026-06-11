Sardinade Azur
Sardinade Azur samedi 18 juillet 2026.
Azur
Sardinade
49 Route du Pesquite Azur Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta
Avec le groupe folklorique lous Cadetouns et le podium Yo Soy la fiesta .
49 Route du Pesquite Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 06
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English : Sardinade
Featuring the folk group Lous Cadetouns and the Yo Soy la Fiesta stage
L’événement Sardinade Azur a été mis à jour le 2026-06-11 par OTI LAS
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