PANDORA, Autre lieu, Genève
PANDORA, Autre lieu, Genève vendredi 5 juin 2026.
PANDORA 5 et 6 juin Autre lieu
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T06:00:00+02:00
PANDORA IBIZA débarque au Village du Soir !
Dès 18h00 au Tab’oo, laissez-vous transporter dans une soirée directement inspirée de l’île de la fête : Ibiza. Une ambiance solaire, festive et immersive vous attend pour une expérience musicale intense, entre House, Tech House, Minimal House et Electro.
Pour l’occasion, Pandora Ibiza réunit un gros line-up avec :
DJ Oliver
DJ Salva Martin
DJ Tania Moon
DJ Nunzio M
DJ Kaizersoze
DJ Jet Lag
La soirée commencera en extérieur au Tab’oo de 18h00 à 23h00, avant de continuer jusqu’au bout de la nuit à la Distillerie de 23h00 à 06h00.
Préparez-vous pour une nuit aux sonorités ibiziennes, entre énergie club, vibes estivales et dancefloor en feu.
Pandora Ibiza ouvre les portes d’un univers festif, élégant et électrique.
ℝ
Route des Jeunes 24
1212 Grand-Lancy
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
PANDORA IBIZA débarque au Village du Soir !
Village du soir
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