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PANDORA, Autre lieu, Genève

PANDORA, Autre lieu, Genève

PANDORA, Autre lieu, Genève vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 25

PANDORA 5 et 6 juin Autre lieu

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T06:00:00+02:00

PANDORA IBIZA débarque au Village du Soir !
Dès 18h00 au Tab’oo, laissez-vous transporter dans une soirée directement inspirée de l’île de la fête : Ibiza. Une ambiance solaire, festive et immersive vous attend pour une expérience musicale intense, entre House, Tech House, Minimal House et Electro.

Pour l’occasion, Pandora Ibiza réunit un gros line-up avec :
DJ Oliver
DJ Salva Martin
DJ Tania Moon
DJ Nunzio M
DJ Kaizersoze
DJ Jet Lag

La soirée commencera en extérieur au Tab’oo de 18h00 à 23h00, avant de continuer jusqu’au bout de la nuit à la Distillerie de 23h00 à 06h00.
Préparez-vous pour une nuit aux sonorités ibiziennes, entre énergie club, vibes estivales et dancefloor en feu.
Pandora Ibiza ouvre les portes d’un univers festif, élégant et électrique.

Route des Jeunes 24
1212 Grand-Lancy

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
PANDORA IBIZA débarque au Village du Soir !

Village du soir

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