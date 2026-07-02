Panique en coulisses, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Panique en coulisses 16 décembre 2026 – 2 février 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T19:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:00:00+01:00

Fin : 2027-02-02T15:00:00+01:00 – 2027-02-02T17:00:00+01:00

Comédie

La pièce catastrophe aux 14 millions de spectateurs dans le monde.

Bienvenue dans les coulisses d’une troupe de théâtre où rien ne se passe comme prévu !

À la veille d’une tournée, le metteur en scène d’une pièce de boulevard a beaucoup de mal à terminer son dernier spectacle. Que ce soit sur scène, lors des répétitions, ou dans les coulisses, la catastrophe est totale et incontrôlable.

Les comédiens enchaînent trous de mémoire, portes qui claquent, accessoires perdus et rivalités explosives.

Entre les râtés des répétitions et les erreurs des représentations, le décor se transforme en champ de bataille et les acteurs se chamaillent en public.

Pièce de Michael Frayn / Adaptation : Stéphane Laporte

Mise en scène : Pascal Maillard

Avec Sophie Morin, Jade Viards, Charlie Mercier, Olivier Collin, Jessica Naud, Cédric Burel, Kamal Rawas, Camille Vallin,Jean-François Daniel

Tout pubic à partir de 12 ans

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]

Comédie Théâtre Beaulieu