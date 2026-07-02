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Panique en coulisses, Théâtre Beaulieu, Nantes

mercredi 16 décembre 2026 · Théâtre Beaulieu · Nantes

Panique en coulisses, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mardi 2 février 2027
Lieu
Théâtre Beaulieu
Adresse
9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
16 € à 28 €

Panique en coulisses 16 décembre 2026 – 2 février 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T19:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:00:00+01:00
Fin : 2027-02-02T15:00:00+01:00 – 2027-02-02T17:00:00+01:00

Comédie

La pièce catastrophe aux 14 millions de spectateurs dans le monde.

Bienvenue dans les coulisses d’une troupe de théâtre où rien ne se passe comme prévu !
À la veille d’une tournée, le metteur en scène d’une pièce de boulevard a beaucoup de mal à terminer son dernier spectacle. Que ce soit sur scène, lors des répétitions, ou dans les coulisses, la catastrophe est totale et incontrôlable.
Les comédiens enchaînent trous de mémoire, portes qui claquent, accessoires perdus et rivalités explosives.
Entre les râtés des répétitions et les erreurs des représentations, le décor se transforme en champ de bataille et les acteurs se chamaillent en public.

Pièce de Michael Frayn / Adaptation : Stéphane Laporte
Mise en scène : Pascal Maillard
Avec Sophie Morin, Jade Viards, Charlie Mercier, Olivier Collin, Jessica Naud, Cédric Burel, Kamal Rawas, Camille Vallin,Jean-François Daniel

Tout pubic à partir de 12 ans

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]
Comédie Théâtre Beaulieu

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