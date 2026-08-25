Pannonica reçoit Pull Rouge Matic Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 20:30 –

Gratuit : non Tarif Prévente : 12 € / Petit Chat Fidèle : 12 € / Sur place : 15 € Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public

Agenda lo-fi emblématique de Nantes et Loire-Atlantique, Pull Rouge Matic fête ses 20 ans !SWELLJOHN DETTMAN-LYTLE : CHANT, GUITARE / SEAN KIRKPATRICK : BATTERIE, VOIX / TIM ADAMS : BASSE / PHILIPPE GUNST : GUITARE, CLAVIERSSwell, well, well… 1990, San Francisco. David, Sean, Tim et John fondent un monument de l’indie-rock US : Swell. Entre le post-rock de Slint, le slowcore de Codeine, le rock écorché de Chokebore et la lo-fi de Silver Jews, Swell insuffle un son folk unique, un chant monocorde, jamais monotone, une americana très cinématographique. Le groupe se fait rare dans les années 2000. David Freel, la voix de Swell, un temps surnommé « le parrain du lo-fi » s’éteint en 2022, laissant ses camarades porter sa flamme pour une ultime tournée en Europe. Philippe Gunst du groupe belge Fragment se joint aux trois membres originels pour honorer la mémoire d’un songwriter disparu trop tôt.TROY VON BALTHAZARTROY VON BALTHAZAR : GUITARE, CHANT, CLAVIERDans la série nostalgie 90’s, voici Troy von Balthazar, ex-Chokebore. Si son groupe défonçait littéralement les codes du grunge pour des affaires très ébréchées, lui compose en solo depuis 2000 des chansons folk guitare/piano, fébriles, sur le fil, sur les poils. Sa patte est inimitable. Son impact trop sous-estimé.???? Billetterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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