Papillonnages à Montormel, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard

Papillonnages à Montormel Mardi 28 juillet, 10h00 Parking du mémorial de Montormel Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Munis de filets et de boites loupes, venez découvrir, en famille, les papillons, criquets, sauterelles et nombreuses autres petites bêtes qui peuplent la prairie ! Dès 6 ans.

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Munis de filets et de boites loupes, venez découvrir, en famille, les papillons, criquets, sauterelles et nombreuses autres petites bêtes qui peuplent la prairie ! Dès 6 ans. filet animation

Béatrice gillot