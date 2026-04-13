Papillonnages à Montormel, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard
Papillonnages à Montormel, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard mardi 28 juillet 2026.
Papillonnages à Montormel Mardi 28 juillet, 10h00 Parking du mémorial de Montormel Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Munis de filets et de boites loupes, venez découvrir, en famille, les papillons, criquets, sauterelles et nombreuses autres petites bêtes qui peuplent la prairie ! Dès 6 ans.
Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Munis de filets et de boites loupes, venez découvrir, en famille, les papillons, criquets, sauterelles et nombreuses autres petites bêtes qui peuplent la prairie ! Dès 6 ans. filet animation
Béatrice gillot
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