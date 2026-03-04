Montormel entre Histoire et nature, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard

Montormel entre Histoire et nature Samedi 26 septembre, 14h00 Parking du mémorial de Montormel Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

La vallée de la Dive, les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-on exploité cette nature au fil des siècles ? Comment ces paysages ont-ils influencé le dénouement de la bataille de Normandie ? Animation par le CPIE en partenarait avec le mémorial de Montormel. Circuit de 5km. Dès 10 ans.

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot