Montormel entre Histoire et nature, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard
Montormel entre Histoire et nature, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard samedi 26 septembre 2026.
Montormel entre Histoire et nature Samedi 26 septembre, 14h00 Parking du mémorial de Montormel Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
La vallée de la Dive, les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-on exploité cette nature au fil des siècles ? Comment ces paysages ont-ils influencé le dénouement de la bataille de Normandie ? Animation par le CPIE en partenarait avec le mémorial de Montormel. Circuit de 5km. Dès 10 ans.
Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
La vallée de la Dive, les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-on exploité cette nature au fil des siècles ? montormel histoire
Béatrice gillot