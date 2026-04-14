À la rencontre des orchidées des coteaux, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard

À la rencontre des orchidées des coteaux Samedi 13 juin, 14h30 Parking du mémorial de Montormel Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Mimétisme, partenariats avec d’autres espèces, économies d’énergie, senteurs tantôt envoûtantes, tantôt repoussantes… les orchidées rivalisent d’ingéniosité pour survivre et se développer. Partez à leur découverte.

Dès 8 ans.

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Mimétisme, partenariats, survie, senteurs tantôt envoûtantes, tantôt repoussantes… les orchidées rivalisent d’ingéniosité pour survivre et se développer. Partez à leur découverte. Dès 8 ans. orchidée botanique

Béatrice gillot