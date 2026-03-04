Rando bocagère, Parking du mémorial de Montormel, Coudehard

Rando bocagère Jeudi 27 août, 13h30 Parking du mémorial de Montormel Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Qu’est-ce qu’elle a ma trogne ? Les arbres façonnent nos paysages et jouent un rôle majeur dans la préservation de la nature. Venez entrevoir les spécificités du bocage et l’importance des haies pour assurer la qualité de l’environnement naturel sur un territoire vallonné. Dès 8 ans.

Parking du mémorial de Montormel Montormel Coudehard 61160 Orne Normandie

