Pâques chez Anim’O Parc Anim’o Parc Fuveau

Pâques chez Anim’O Parc

Du dimanche 5 au lundi 6 avril de 10h à 17h30. Anim’o Parc 20 chem Pellegrin Fuveau Bouches-du-Rhône

Venez fêter Pâques à la ferme Anim’O Parc de Fuveau tous les jours pendant les vacances scolaires.Familles

Un jeu de piste sera organisé pour les enfants de 18 mois à 12 ans…

Sur réservation uniquement par SMS. .

Anim’o Parc 20 chem Pellegrin Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 32 16 45

English :

Come celebrate Easter at the Anim’O Parc farm in Fuveau every day during the school holidays.

L’événement Pâques chez Anim’O Parc Fuveau a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Fuveau