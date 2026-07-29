Informations pratiques

Alençon

PAR ICI LA SORTIE !

Rue du Chêne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 21:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Une escape comédie familiale.

Trois collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait apprendre qu’il s’apprête à les licencier. Mais dans son immense bonté, celui-ci leur accorde une dernière faveur Participer à un Escape Game…

La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre… Les 3 compères n’auront qu’une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi.

Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Mais pendant ce temps l’heure tourne… Les trois collègues réussiront- ils à s’en sortir ?

Après Les hommes sont des femmes comme les autres et Célibataire mais je me soigne la 3ème pièce de Manuel Montero ne déroge pas à la règle Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs !

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Rue du Chêne Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : PAR ICI LA SORTIE !

L’événement PAR ICI LA SORTIE ! Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON