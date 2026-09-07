Par le grand MIAM !, Médiathèque de Saint-Ouen (80), Saint-Ouen

Informations pratiques

Par le grand MIAM ! Lundi 19 octobre, 15h30 Médiathèque de Saint-Ouen (80) Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T15:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-19T15:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:30:00+02:00

Un jour, en me promenant dans la forêt, je me suis perdu. A la recherche d’un abri, voici que j’entre dans une maison, qui n’est autre que celle de l’Ogre !

« Par le grand MIAM ! » s’exclame-t-il, « J’ai faim » ! Et sans préambule, il se jette sur moi pour me dévorer. Assez peu enthousiaste à l’idée de me faire croquer, j’ai détourné l’attention du monstre en lui racontant des histoires…

Médiathèque de Saint-Ouen (80) 3 Place Jean Catelas 80610 Saint-Ouen Saint-Ouen 80610 Somme Hauts-de-France

Spectacle de conte tout public dès 4 ans.