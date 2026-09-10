Par le visuel et les sonorités, découvrons notre lieu, Église Saint-Fiacre, Metz

Informations pratiques

Par le visuel et les sonorités, découvrons notre lieu 19 et 20 septembre Église Saint-Fiacre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition qui favorisera une curiosité visuelle, et invitera le visiteur à se laisser surprendre.

Église Saint-Fiacre 87 rue de la chapelle, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est 03 87 64 06 13 L’église Saint-Fiacre de Metz, également appelée église du Sacré-Cœur, est un fleuron du style néo-gothique, qui a bénéficié de subventions et de l’intérêt des pouvoirs publics.

Sa construction a commencé sous l’Annexion, s’est poursuivie après le rattachement de Metz en 1914, et a été reprise avec le retour à la France en 1918. Elle a été inaugurée en 1928 et constitue un véritable témoin de l’histoire du quartier.

Aujourd’hui, le bâtiment a été entièrement restauré à l’extérieur.

Une exposition qui favorisera une curiosité visuelle, et invitera le visiteur à se laisser surprendre.

©Le Père Sébastien Douvier