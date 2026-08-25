Parataxe club Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Parataxe club

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 16h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

La Parataxe fête ses 3 ans et 10 mois. Et pour l’occasion les copaines du Marie-Jeanne nous donne carte blanche !

Parataxe (Club événement de soutien à la compagnie.



La Parataxe fête ses 3 ans et 10 mois. Et pour l’occasion les copaines du Marie-Jeanne nous donne carte blanche !



Au programme

– Les spectacles de la compagnie dans une version altérée pour l’occasion (Chaotique SPAM, Magalie tronchet Brise ta tête)

– Crash texte (expérimentation d’improvisation sensible et caustique à partir de textes)

– Des crash tests de nos nouvelles créas

– Des cartes blanches théâtrales et musicales à nos copaines et fidèles de la compagnie Michelle Cajolet-Couture, Théo Gorin, Jason Bancilhon

– Un concert de clôture

– Des surprises

– Un bar et une restauration sur place

– Des rires

– Des goodies

– Encore des surprises

– De l’amour et des copaines

– Et peut-être, enfin, qui sait, une forme d’équilibre morale et spirituel dans le monde .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Parataxe is celebrating its 3 years and 10 months. And to mark the occasion, the girls at Marie-Jeanne are giving us free rein!

L’événement Parataxe club Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille