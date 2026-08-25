Parataxe club Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
samedi 24 octobre 2026 · Théâtre Marie-Jeanne · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Parataxe club
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 16h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
La Parataxe fête ses 3 ans et 10 mois. Et pour l’occasion les copaines du Marie-Jeanne nous donne carte blanche !
Parataxe (Club événement de soutien à la compagnie.
La Parataxe fête ses 3 ans et 10 mois. Et pour l’occasion les copaines du Marie-Jeanne nous donne carte blanche !
Au programme
– Les spectacles de la compagnie dans une version altérée pour l’occasion (Chaotique SPAM, Magalie tronchet Brise ta tête)
– Crash texte (expérimentation d’improvisation sensible et caustique à partir de textes)
– Des crash tests de nos nouvelles créas
– Des cartes blanches théâtrales et musicales à nos copaines et fidèles de la compagnie Michelle Cajolet-Couture, Théo Gorin, Jason Bancilhon
– Un concert de clôture
– Des surprises
– Un bar et une restauration sur place
– Des rires
– Des goodies
– Encore des surprises
– De l’amour et des copaines
– Et peut-être, enfin, qui sait, une forme d’équilibre morale et spirituel dans le monde .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com
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English :
La Parataxe is celebrating its 3 years and 10 months. And to mark the occasion, the girls at Marie-Jeanne are giving us free rein!
L’événement Parataxe club Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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